Bisseck cambia ruolo e convince: “Non fa solo l’assist”

Si è concesso il lusso di sperimentare, Cristian Chivu, durante la ripresa di Union Saint-Gilloise-Inter quando il risultato sembrava già al sicuro per i nerazzurri. Il tecnico rumeno, a causa del giallo rimediato da Stefan de Vrij che non aveva comunque disputato un gran primo tempo, si è presentato nei secondi 45 minuti con Bisseck al centro della difesa e Akanji sul centro-destra.

Un test superato a pieni voti per il centrale tedesco che è decisamente cresciuto con il cambio di ruolo da un tempo all’altro. Il difensore classe 2000 ha messo d’accordo tutti i principali quotidiani sportivi che questa mattina hanno promosso la mossa fatta da Chivu, che in Bisseck intravede proprio un futuro da perno centrale della difesa a tre.

Queste le pagelle dei giornali realizzate questa mattina nei confronti del difensore:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Era stato citato da Chivu come esempio di professionalità e viene ricompensato dalla seconda da titolare in Champions. La sua risposta è positiva, non solo per l’assist in mischia che esalta Dumfries.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – L’impegno infrasettimanale tra Roma e Napoli convince l’allenatore a mandarlo nuovamente in campo dal primo minuto. In qualche modo propizia la rete di Dumfries, ma sul suo lato il Saint-Gilloise affonda con troppa facilità. Meglio da centrale.

TUTTOSPORT 6 – Come braccetto nel primo tempo, lascia qualcosa in fatto di concentrazione, meglio quando Chivu lo sposta in mezzo dopo l’uscita di De Vrij. Decisivo sull’azione dell’1-0.

PASSIONE INTER 6 – Sembra essere distratto nei primi minuti e commette qualche errore difensivo in avvio di gara, si riprende poi nel corso della gara e nella ripresa (quando entra Akanji) gioca anche da centrale del terzetto.