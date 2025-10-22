22 Ottobre 2025

Goleada Inter in Champions: non succedeva da 21 anni

Risultato storico per il club

Cristian Chivu prima di Ajax-Inter

Il risultato maturato ieri sera sul campo dell’Union Saint-Gilloise, rimarrà scolpito nella storia dell’Inter. I nerazzurri, ancora una volta superlativi in Champions League, hanno chiuso per 0-4 una partita che inizialmente lasciava presagire ad una serata complicatissima, ma che invece si è poi spostata sotto il dominio totale dei ragazzi di Cristian Chivu.

Il poker timbrato in trasferta con ben quattro gol di scarto, oltre a registrare il terzo clean sheet su tre partite disputate in questa Champions, rappresenta il risultato più largo ottenuto dall’Inter nella sua storia per quanto riguarda le sfide giocate in trasferta. La prima e ultima volta prima di ieri sera, come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, risale al 20 ottobre 2004.

In quell’occasione l’Inter era allenata da Roberto Mancini e riusciva ad imporsi per 1-5 in casa del Valencia, sempre in Champions League. Le reti di quella goleada memorabile vennero siglate da Stankovic, Vieri, Van Der Meyde, Adriano e Cruz.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.