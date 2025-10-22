Moviola Union SG-Inter: “Mano di Bisseck su gol di Dumfries”

Dopo aver preso le misure contro un avversario partito fortissimo nei primi cinque minuti, l‘Inter si è sciolta col passare del tempo sino a dominare l’incontro stravinto in casa dell’Union Saint-Gilloise. Una volta segnato il primo gol di Dumfries, la formazione nerazzurra è diventata padrona assoluta del terreno di gioco ed ha dilagato con le reti di Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito.

Nonostante il risultato molto largo, non sono mancati gli episodi arbitrali da moviola. L’arbitro Nyberg, però, ha diretto bene il match di Champions League e non ha commesso errori sia in occasione della rete di Dumfries, che sul rigore concesso all’Inter dopo il richiamo dal Var, come confermato dalla moviola de La Gazzetta dello Sport.

Questa la spiegazione: “Regolare il gol del vantaggio di Dumfries dopo un tocco involontario di mano di Bisseck. Una rete segnata dopo un tocco di mano accidentale di un compagno non è punibile. Lo è se a toccare la palla con la mano è lo stesso giocatore che poi segna il gol (immediatezza). Nella ripresa stacco di testa di Lautaro, Mac Allister lo contrasta col la mano alta e tocca la palla. Il braccio è sopra la spalla e Nyberg, richiamato al Var, non può che concedere il rigore”.