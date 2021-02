Sky – Conte contro Agnelli, attesa per il Giudice Sportivo: le sanzioni e la possibile inchiesta

Lo scontro tra Conte e Agnelli in Juventus-Inter è destinato a far discutere ancora per molto tempo. Come riportato da Sky Sport, come per il caso Ibra-Lukaku, bisognerà aspettare prima la decisione del Giudice Sportivo, qualora gli arbitri o gli ispettori della Procura abbiano refertato qualcosa, altrimenti potrebbe essere anche aperta un’inchiesta.

Il caso potrebbe rientrare nella “condotta gravemente antisportiva”, o nella generica violazione “sui principi di lealtà, correttezza e probità”. Per quanto riguarda il capitolo sanzioni, si va dalla semplice ammonizione fino alla squalifica a tempo.

