TS – Conte ritrova la difesa solida: Skriniar, de Vrij e Bastoni inamovibili. L’Inter rialza il muro

La difesa nerazzurra sembra prendere fiducia nei propri mezzi partita dopo partita. Dopo un inizio non sicuramente dei migliori, il reparto arretrato è diventato più solido rispetto a inizio stagione in cui subiva troppi gol. L’allenatore Antonio Conte nell’ultimo periodo ha schierato sempre il trio Skriniar, de Vrij, Bastoni, che garantisce al portiere Handanovic, anche lui in crescita, più sicurezza e copertura rispetto all’inizio della stagione.

Anche Tuttosport ha sottolineato la scelta che sta ripagando Conte. Secondo il quotidiano l’allenatore avrebbe rialzato il muro per lo scudetto: nelle ultime quattro partite di campionato è stato schierato sempre il solito terzetto difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. La svolta è arrivata nella gara interna contro il Torino, quando Conte lasciò in panchina Skriniar e de Vrij che inserì poi nel secondo tempo quando la partita si stava mettendo male per i nerazzurri.

Da lì l’Inter ha inanellato una serie di vittorie battendo Sassuolo, Bologna, Cagliari e Napoli, ma soprattutto ha subito solo 2 gol in 4 partite. Col Napoli è tornato anche Handanovic, reduce da un inizio di stagione non esaltante, che con le sue parate ha portato a casa i tre punti.

