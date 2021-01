Conte carica Eriksen: “Gol da punizione? E’ un’arma in più, ora vogliamo un suo contribuito nel calcio giocato”

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia di Inter-Benevento, Antonio Conte si è soffermato a parlare di Christian Eriksen. Il fantasista danese, reduce dal capolavoro su punizione in Coppa Italia contro il Milan, ora può cambiare la storia della sua avventura in nerazzurro.

Le parole di Conte in conferenza su Eriksen: “Al di là delle sue qualità balistiche dai calci piazzati, ora vogliamo un suo contribuito anche nel calcio giocato durante le partite, non solo su punizione. L’Inter non ha avuto uno specialista in questi anni, è un’arma sicuramente in più. Ci aspettiamo anche qualcosa in più però ora dal campo”.

