LIVE – Inter-Benevento, Conte: “Felice per Inzaghi, i punti ora iniziano a diventare pesanti per tutti”

Dopo il successo in Coppa Italia che ha ridato morale a tutto l’ambiente Inter, la formazione nerazzurra è già pronta a tornare in campionato e iniziare bene il girone di ritorno. Domani sera a San Siro la squadra di Conte ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi. Un match che all’andata non venne mai messo in discussione grazie al 2-5 ottenuto dall’Inter, sempre in controllo della partita e subito in forma smagliante. Ma che domani potrebbe riservare qualche difficoltà, considerato il sorprendente percorso di crescita attraversato negli ultimi mesi in campionato dal club campano. In attesa di poter vivere le emozioni dell’incontro, a partire dalle 13.30 potremo assistere alle parole di Antonio Conte in conferenza stampa. Evento che potrete seguire come sempre in diretta con la cronaca testuale di Passione Inter dedicata ai propri lettori.

Sul Benevento: “Sta facendo molto bene, sono contento per Pippo che dopo la promozione si sta confermando in Serie A. Sono molto contento per lui. Inizia il girone di ritorno, i punti iniziano a pesare per tutti. Sia per chi si salva, chi gioca per la Champions e per lo scudetto”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<