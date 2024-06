Conte, risposta a Ibra e frecciata al Milan: “Io do fastidio”

Giorno di conferenza stampa di presentazione per Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino, oltre ad esplicitare quali sono i piani suoi e del club per le prossime stagioni, ha anche colto l’occasione per rispondere a Zlatan Ibrahimovic.

Qualche settimana fa, nell’ambito dell’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo tecnico rossonero, il dirigente del Milan aveva chiarito – riguardo alla figura di Conte – come il club non cercasse un manager ma un profilo di allenatore differente. La replica del nuovo tecnico del Napoli non si è fatta attendere ed è stata anche abbastanza pungente.

“Ibrahimovic ha detto che sono un manager più che un allenatore? È vero, mi sento un manager e voglio esprimere la mia opinione sulle strategie del club. E il presidente De Laurentiis questo lo sa bene. Ma in altre società, forse, questo aspetto può dare fastidio…“.