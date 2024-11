Conte insiste: “Errore inaccettabile, cattivi retropensieri”

La rabbia di Antonio Conte non si è placata neppure nel viaggio di ritorno verso Napoli dopo la partita pareggiata con l’Inter. Dopo la feroce polemica ai microfoni di Dazn e nella sala stampa di San Siro, il tecnico leccese ha rincarato la dose anche sull’aereo e le sue parole vengono svelate da La Repubblica, secondo cui l’allenatore dei partenopei addirittura non sarebbe riuscito ad addormentarsi la notte dopo la partita.

Queste le dichiarazioni diffuse dal quotidiano nazionale: “L’errore che abbiamo subito resta inaccettabile: la posta in palio sono il nostro lavoro e i sacrifici che facciamo ogni giorno. Il rigore contro di noi non c’era e certi errori rischiano di condizionare il risultato di una partita, se non addirittura della stagione intera. Il Var serve per correggere gli errori e le distorsioni del suo utilizzo nel nome del protocollo possono far venire cattivi retropensieri“.