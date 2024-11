Rocchi risponde a Conte: “Così il clima si incendia”

Dopo un incontro organizzato dalla Lega Serie A e tenutosi ieri al centro IBC di Lissone, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato incalzato dai giornalisti sul feroce sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Napoli.

Nel mirino dell’allenatore salentino soprattutto il contatto fra Denzel Dumfries e Frank Anguissa valso un rigore (poi fallito) ai nerazzurri, ma in generale il protocollo Var che impedisce allo strumento tecnologico di intervenire in queste circostanze. Conte ha parlato di “Var a convenienza“, oltre a “dietrologie e retropensieri” che sorgono dinanzi a tali eventi.

Questa la risposta di Rocchi, riportata da La Gazzetta dello Sport: “Di sicuro, prima di tutto, dobbiamo fare meno errori noi, ma poi bisogna cercare di essere più riflessivi, perché serve sempre rispetto. Rigorini? Chiedo di essere più riflessivi e più tolleranti possibile, perché se non porti rispetto il clima s’incendia. Non posso mica fare una conferenza ogni volta. Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore“.