Zanetti annuncia la nuova FIRMA dell’Inter

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. Dopo essersi soffermato sul momento no di Lautaro Martinez, l’ex capitano ha anche annunciato una firma imminente in casa nerazzurra.

Si tratta del rinnovo di Yann Bisseck, che prolungherà il suo contratto con i nerazzurri posticipando la scadenza dal 2028 al 2029. Come riporta Fabrizio Romano, gli agenti del difensore sono arrivati a Milano per chiudere con l’Inter e l’accordo è stato già raggiunto: la firma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Zanetti ha di fatto annunciato la chiusura della trattativa: “Abbiamo allungato il suo contratto perché si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed è maturato come calciatore e uomo“.

Prelevato nell’estate 2023 dai danesi dall’Aarhus per 7 milioni di euro, Bisseck in questa stagione si sta ritagliando un ruolo sempre più di primo piano, sebbene persistano alcune distrazioni che sono costate già diversi gol all’Inter. I margini di crescita sono però innegabili, come dimostrano le sue ottime prestazioni in Champions League contro avversari di spessore quali Manchester City e Arsenal.