Inter, blitz improvviso per il difensore: “Accordo e firma oggi”

Come di consueto in autunno, l’Inter lavora anche per i rinnovi di contratto dei calciatori attualmente in organico. Uno di questi è Yann Bisseck, impiegato con più frequenza da Simone Inzaghi in questa stagione, dopo la prima annata in nerazzurro. Le discussioni con l’entourage del tedesco sono aperte da qualche settimana, ma nella giornata di ieri si è registrata un’accelerata.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, gli agenti di Bisseck sono arrivati a Milano ed è stato raggiunto un accordo (con aumento salariale fino a 1,5 milioni netti annuali) per il prolungamento di un anno: la scadenza passerà così dal 2028 al 2029. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, anche perché l’ex Aarhus è uno dei pochi elementi ad essere rimasto a Milano e a non partire con la propria Nazionale.

Occhio, però, perché il ct della Germania, Julian Nagelsmann, sta osservando con molta attenzione insieme al suo staff i progressi di Bisseck, in ottica di una possibile convocazione per il 2025. I prossimi impegni delle nazionali sono infatti previsti a marzo.