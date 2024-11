Il nuovo acquisto non convince: “L’Inter sperava in una cosa”

Ci si aspettava sicuramente di più, arrivati alla sosta di novembre, da Mehdi Taremi. Fino a questo momento, l’iraniano arrivato a parametro zero la scorsa estate ha collezionato soltanto 1 gol e 2 assist (tutti contro la Stella Rossa) in 14 presenze, per 567 minuti totali in campo fra Serie A e Champions League.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ex Porto sta faticando ad incidere dopo qualche fiammata iniziale. L’Inter sperava di essere meno dipendente dalla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram e infatti sta accusando il momento negativo dell’argentino, oltre alla flessione in termini di gol del francese nelle ultime partite.

E la situazione non è così tranquillizzante se si guarda alla quarta e alla quinta punta nerazzurra, rispettivamente Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Il loro contributo è stato minimo ed entrambi sono destinati a salutare a fine stagione per scadenza contrattuale.