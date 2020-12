Conte: “Le mie dichiarazioni? Vengo criticato per ogni cosa che dico o faccio. Quando ero calmo…”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte è tornato a parlare delle varie dichiarazioni rilasciate al termine delle partite che hanno scatenato spesso polemiche tra gli addetti ai lavori e nel mondo nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Mi sto abituando a pensare che qualunque cosa dica o faccia viene visto sempre in maniera negativa. Ho visto che prima, durante l’anno, ero sereno in conferenza ma sono stato incolpato dal fatto di aver mollato. Adesso mi state dicendo l’opposto, devo trovare una via di mezzo”.

