La Gazzetta esalta Conte: “Ha costruito una macchina perfetta, il possesso palla non fa risultato”

La squadra nerazzurra, dopo il 2-1 sul Sassuolo, si è portata a +11 dal secondo posto

"Le buone intenzioni non fanno punteggio, bisogna metterci la sostanza dei tiri in porta e delle occasioni create - scrive il giornalista Vernazza sulla Rosea -. Il realismo interista ha prevalso sull’apparire sassolese. Sarà lo scudetto della sostanza e gli interisti non la prendano come una critica. Essere concreti non è una colpa, è una scelta legittima. Si può vincere in tanti modi e Conte ha costruito una macchina perfetta per la storia del campionato italiano, che è impastata nel risultatismo, con rare eccezioni".