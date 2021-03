Social – Inter-Atalanta, Conte esalta e applaude i suoi uomini: “Noi. Tutti insieme”

“Noi”. Una semplice parola che racchiude la vera forza dell’Inter di Antonio Conte: il gruppo. Il tecnico nerazzurro, all’indomani dell’importantissima vittoria sull’Atalanta, ha postato sui social una foto che ritrae i suoi uomini festeggiare dopo il triplico fischio finale.

“Tutti insieme”, l’hashtag scelto come descrizione per sottolineare l’affiatamento e lo spirito di gruppo che sta facendo la differenza in questa parte di stagione, come sottolineato dallo stesso Conte ieri dopo l’1-0 sull’Atalanta. Ecco il post: