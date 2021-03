Verso Torino-Inter, ancora emergenza Covid in casa granata: diversi giocatori ancora positivi

Archiviata la pratica contro l’Atalanta, con un successo che ha rinforzato le ambizioni dell’Inter, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a rituffarsi nel lavoro. Quest’oggi i calciatori nerazzurri avranno una meritata giornata di riposo, ma da domani Romelu Lukaku e compagni saranno di nuovo in campo per preparare l’impegno contro il Torino, in programma domenica prossima alle ore 15.

Una sfida non semplice, anche se la formazione granata è alle prese con diversi problemi che hanno minato il lavoro delle ultime settimane. In casa Torino, infatti, è scoppiato un vero e proprio focolaio di Covid: alcuni elementi della rosa non hanno ancora smaltito la positività e quindi sono costretti all’isolamento.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della negativizzazione di Karol Linetty, particolarmente importante vista la squalifica di Tomas Rincon. Restano ancora positivi, però, Belotti, Bremer, Nkolou e Singo.