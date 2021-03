Mercato – Occhi su Romero, è il più giovane debuttante in Liga. Folta concorrenza in Serie A

Luka Romero, trequartista messicano in forza al Mallorca, ha attirato su di sé numerose attenzioni di mercato in Italia. Il classe 2004, che lo scorso anno è stato il più giovane giocatore a debuttare in Liga, in questa stagione ha disputato sei presenze in Segunda Division, realizzando anche una rete. Talento interessante e particolarmente duttile, può essere utilizzato sia dietro le punte che in attacco, come esterno destro.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sul giocatore ci sarebbe l’attenzione di quasi tutti i top club italiani. L’Inter si è mostrata interessata, ma dovrà fronteggiare la concorrenza di Juventus, Milan e Napoli. Romero non ha ancora firmato un contratto da professionista: una situazione che le società del Belpaese possono sfruttare.