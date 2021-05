C&F – Conte e l’Inter trattano la risoluzione: quanto pesa a bilancio il suo ingaggio

Le cifre che il club andrebbe a risparmiare con l'addio dell'allenatore

L' Inter e Antonio Conte si stanno preparando a vivere uno scenario che in pochi tra i tifosi nerazzurri si sarebbero immaginati dopo la conquista del 19esimo scudetto della storia del club nerazzurro. Il tecnico leccese non avrebbe infatti gradito l'improvviso ridimensionamento chiesto dal gruppo Suning, il quale inevitabilmente passerà dalla riduzione del 15-20% del monte ingaggi e dalla cessione di almeno un top player per cercare di portare liquidità pari a 80 milioni di euro per le casse della società. Per questo motivo Calcio&Finanza ha fatto sapere quanto pesa l'ingaggio del leccese sul bilancio nerazzurro.

In attesa di scoprire se arriveranno ad una risoluzione consensuale, e dunque di scoprire eventualmente quale sarà la buonuscita che il club riconoscerà all'allenatore, considerando il costo lordo del solo stipendio di Antonio Conte a fronte dei 12 milioni di euro netti, l'impatto a bilancio si aggirerebbe intorno ai 16 milioni lordi a stagione. Questo perché l'ingaggio del tecnico è rientrato all'interno delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, che prevedono la riduzione del 50% sulle tasse per tutti gli sportivi professionisti che "non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni".