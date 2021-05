CdS – Inter, Conte deluso dal ridimensionamento del progetto: bocciate le sue richieste

Il tecnico leccese si è sentito abbandonato dal club

Più passa il tempo e più Antonio Conte si allontana dall' Inter . Nelle ultime ore è mancato il passo in avanti che probabilmente il tecnico leccese si sarebbe aspettato da Steven Zhang, il quale invece ha già chiarito all'allenatore che in vista della prossima stagione bisognerà cedere almeno un big ed abbassare il monte ingaggi della rosa. Insomma, dopo la vittoria dello scudetto in quest'ultima stagione il gruppo Suning chiede un ridimensionamento fin troppo grande nella prospettiva di una crescita esponenziale vissuta nell'ultimo biennio.

Tra i calciatori in partenza si fa il nome di Lautaro Martinez, nonostante l'allenatore abbia chiesto invece di far cassa con le cessioni di altri elementi meno necessari all'interno della rosa rispetto al centravanti argentino. O quantomeno avrebbe voluto avere la certezza che, una volta sacrificato il Toro, sarebbe arrivato un attaccante molto interessante come Vlahovic, il suo preferito. Invece, come scritto dal Corriere dello Sport, anche una mossa del genere gli è stata bocciata, dando a Conte la sensazione di essere stato abbandonato dal club nel momento migliore della sua esperienza a Milano.