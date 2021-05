Divorzio Conte-Inter, l’Ansa annuncia: “Entro sabato gli accordi per l’addio”

L'addio di Conte all'Inter è sempre più vicino

La rottura del matrimonio tra l'allenatore Antonio Conte e l'Inter è sempre più vicino. I programmi futuri del presidente Steven Zhang non sono compatibili con l'idea del tecnico leccese: la cessione dei big e l'abbassamento dei costi non permettono il proseguimento del rapporto tra il club nerazzurro e Conte. Nelle ultime ore anche l'Ansa ha confermato il divorzio tra le parti: "Con ogni probabilità entro sabato gli accordi per l'addio di Conte all'Inter saranno definiti senza la necessità di ulteriori incontri con i vertici societari. Il programma di tagli imposto dalla proprietà non coincide con la richiesta di crescita avanzata del tecnico".