SM – Conte non si nasconde: “Usciremo a testa alta da questo momento difficile”

È già una partita decisiva, ma Antonio Conte non si scompone: ai microfoni di Sport Mediaset il tecnico leccese presenta la delicata sfida in programma domani contro il Real Madrid.

“Loro sono abituati alle finali di Champions, visto quello che hanno fatto negli ultimi anni e in generale nella storia. È una gara importante, ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare una squadra con grande tradizione in questo torneo. Cercheremo di dare il massimo”.

Conte poi non vuole parlare dell’assenza di Lukaku e dribbla la domanda con un eloquente: “È inutile parlare degli assenti, concentriamoci su chi c’è”.

Il momento non positivo che sta affrontando la sua Inter non abbatte Conte: “Bisogna essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo di situazione, sicuramente dopo la sosta per le Nazionali abbiamo avuto un po’ di problemi su cui è inutile soffermarci. Stiamo affrontando tutto a testa alta, cercando di fare il nostro meglio in un momento molto difficile: tutti stanno dando tanto”.

Alla fine conclude con un suo pensiero sullo Zidane calciatore, ex compagno ai tempi della Juventus: “Sicuramente sono bellissimi ricordi, ho tanta nostalgia perché parliamo di tanti anni fa. Avere Zizou in squadra è stato un piacere, era un giocatore fantastico e un talento allo stato puro. Era un genio ma anche pronto a faticare, e fidatevi che con mister Lippi si faticava davvero tanto alla Juve”.

