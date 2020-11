Mercato caldo per Asamoah: si fa avanti anche il Montreal Impact

Kwadwo Asamoah è ancora senza squadra, ma probabilmente non per molto tempo: il ghanese ex Inter infatti sta sciogliendo gli ultimi dubbi e come riporta Tuttomercatoweb nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Montreal Impact.

Asamoah preferirebbe però restare in Europa, ancora meglio se in Italia: in Serie B il ghanese aveva molti pretendenti, mentre in Serie A la Sampdoria è stata a lungo vicina al suo ingaggio, ma ora la pista sembra essersi raffreddata. Fermo da qualche mese, il ghanese sa che deve sbrigarsi ad accasarsi prima di partire con la preparazione e rimettersi in forma insieme ai nuovi compagni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<