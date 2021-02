GdS – La ‘svolta Lazio’ e gli indizi scudetto: Conte ora ha un’altra squadra

La parola chiave nella filosofia di Antonio Conte è sempre stata ‘lavoro’. L’allenatore nerazzurro è riuscito a trovare la giusta quadratura per l’Inter e la squadra sta seguendo la sua guida in tutto e per tutto mettendosi a disposizione. Il doppio regista formato da Brozovic ed Eriksen e un Perisic rivitalizzato sono frutto del grande di lavoro di Conte.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la crescita dell’Inter si può definire come “svolta Lazio”. La partita contro i biancocelesti ha confermato la riuscita degli esperimenti di Conte. L’allenatore poteva pensarci prima sì, ma nessuno conosce i tempi del raccolto come lui. Ha faticato ad addolcire il suo rigido 3-5-2 e a rivestirlo di cachemire. Ha dovuto lavorare duramente per renderlo sostenibile, ma ora ha in mano una squadra da scudetto. L’Inter ha il miglior attacco, un portiere che è tornato a fare i miracoli e la difesa che ha messo in fila 3 clean-shit in trasferta.

