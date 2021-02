Mercato – Il Mönchengladbach conferma l’assenza di obbligo di acquisto per Lazaro: la situazione

Valentino Lazaro è approdato al Borussia Mönchengladbach nella finestra di mercato estiva. L’esterno austriaco, di proprietà dell’Inter, è arrivato in Germania grazie a un’operazione tra le due società con un prestito oneroso. La posizione del giocatore all’interno del club tedesco non sembra però solida come prima.

Le parole del ds del Mönchengladbach rilasciate alla Bild, Max Eberl, hanno confermato la difficile situazione dell’austriaco: “E’ un prestito secco. Siamo felici che sia qui, anche se i due infortuni ne hanno rallentato l’inserimento in squadra. Con lui valuteremo cosa faremo nella pianificazione della squadra per la prossima stagione“. Le parole del dirigente escludono quindi una clausola di acquisto come si era pensato in precedenza.

