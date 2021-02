Dalla Cina – Suning ha provato a cercare acquirenti per lo Jiangsu: i dettagli

La crisi economica nel mondo del calcio causata dalla pandemia non ha colpito solo l’Italia, ma ha allargato i suoi confini arrivando anche in un paese molto potente e solido dal punto di vista economico come la Cina. Suning in Italia con l’Inter è un esempio lampante, ma anche le squadre della Super League, la Serie A cinese, hanno subito grossi danni finanziari e le decisioni del governo cinese hanno limitato la possibilità di migliorare la difficile situazione.

Come riportato dal sito cinese Sina.com, Suning ha perso la possibilità di investire e spendere denaro a causa della difficoltà nella sua attività principale. Per la società cinese perdere il controllo dello Jiangsu Suning non sarebbe una grossa perdita, ma al contrario per la città sarebbe un grosso danno. Nella difficile situazione causata dalla pandemia, Suning ha provato a cercare acquirenti per il club cinese, ma a causa della regola del governo la quale prevede che le aziende non possono legare il loro nome ai marchi delle loro proprietà, gli investitori non sono attirati dalla realtà dello Jiangsu.

