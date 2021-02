Inter, Conte guida la classifica alla 23^ giornata: i precedenti con Juventus e Chelsea

Dopo la netta vittoria che l’Inter ha meritato ieri pomeriggio nel derby della Madonnina contro il Milan, la formazione nerazzurra è scattata in testa alla classifica con ben quattro punti di vantaggio rispetto ai cugini rossoneri. Grazie alla brillante prestazione offerta, Antonio Conte ha concesso ai suoi calciatori ben due giorni di riposo, prima di tornare in campo ad Appiano Gentile e preparare il prossimo impegno contro il Genoa.

A proposito del calendario, l’allenatore leccese già nel post-partita di ieri ha subito invitato i suoi calciatori a tenere altissima la concentrazione in vista delle prossime due partite, rispettivamente contro il Grifone e poi con il Parma. Questo perché giunti alla 23esima giornata il primato è senz’altro un buon risultato, ma il tecnico nerazzurro sa benissimo che la stagione è ancora molto lunga e che da un momento all’altro potrebbe rientrare in corsa scudetto anche la Juventus. Per restare in tema andiamo a vedere come si sono chiuse le stagioni di Conte come allenatore quando a questo punto del campionato prima sulla panchina bianconera e poi al Chelsea si ritrovava in testa alla classifica.

JUVENTUS – 2011/12 >>>