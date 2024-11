Conte-Inter, subito scintille: “Sono realista”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 del Napoli contro l’Atalanta, Antonio Conte si è soffermato anche sulla reazione della sua squadra in vista della sfida di San Siro con l’Inter di domenica prossima.

Queste le sue parole, raccolte da Tutto Mercato Web:

“Temo dei contraccolpi psicologici dopo la sconfitta contro l’Atalanta? Li può temere solo chi è fuori dalla realtà, noi che siamo dentro che contraccolpi dobbiamo avere? La sconfitta sta parte del percorso, mi dà fastidio se avviene contro una squadra più debole, come è capitato. Facciamo valutazione corretta perché facciamo valutazioni all’esterno non reali e corrette. Io cerco di essere realista, l’Inter è ancora più forte e domenica ci misuriamo. Sappiamo che dobbiamo fare un percorso, se qualcuno pensa che non lo dobbiamo fare e che tutto si mette a posto mi viene da sorridere. Non siamo realistici e non capiamo alcune cose. Prima non eravamo fenomeni e oggi che abbiamo perso non siamo meno fenomeni di prima”.