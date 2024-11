A pochi minuti da Inter-Venezia, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente impegno di San Siro, valido per l’11a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Rotazioni in Champions? La mia unica idea è la partita di stasera. Hanno recuperato tutti bene e ho fatto le scelte migliori per questa partita. Poi gli allenatori sperano sempre che lo siano. Bisogna fare delle scelte prima e sempre esclusivamente per il bene dell’Inter”.

“Non ho guardato il Napoli. A mezzogiorno abbiamo fatto allenamento, il mio unico pensiero è sulla squadra. Guardiamo i risultati degli altri, ma pensiamo ai nostri giocatori”.

“Acerbi e Calhanoglu hanno lavorato gli ultimi due giorni con la squadra. Ancora troppo poco, ma abbiamo avuto buoni segnali. Stasera se può servire saranno sicuramente di aiuto”.

“Zielinski può fare il regista, anche se ha sempre fatto la mezz’ala o giocato in un centrocampo a 2. Però è un giocatore molto intelligente e abbiamo avuto i problemi di Calhanoglu e Asllani, e quindi lui e Barella ci devono dare una mano in un ruolo in cui possono fare benissimo”.