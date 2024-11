Le formazioni UFFICIALI di Inter-Venezia: niente turnover

Tutto pronto per la sfida valida per l’11a giornata di Serie A tra Inter e Venezia. A San Siro, i nerazzurri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il pareggio con la Juventus, che permetterebbe di accorciare sul Napoli a una settimana dallo scontro diretto.

Per l’occasione, Inzaghi mette in cantina il turnover e sceglie i titolarissimi. Niente novità, dunque, in attacco dove gioca la coppia Thuram-Lautaro Martinez, mentre a centrocampo ci sarà il terzetto composto da Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In panchina tornano Acerbi e Calhanoglu dopo l’infortunio.



Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Venezia: