Nuovo BOMBER Usa per l’Inter: numeri impressionanti

Nella lista degli obiettivi osservati dall’Inter negli ultimi giorni si è aggiunto un nuovo profilo. Come abbiamo ripetuto più volte, l’arrivo di Oaktree ha da subito modificato l’orientamento di mercato del club nerazzurro, ora più attento che mai alla possibilità di aggiungere giovani talenti al proprio organico.

In questo contesto nasce dunque il forte apprezzamento da parte dell’Inter nei confronti di Ricardo Pepi, bomber classe 2003 del PSV Eindhoven. L’attaccante statunitense, sbarcato in Europa nel gennaio 2022, si è già fatto notare in altre due esperienze con le maglie di Groningen e Augusta.

Titolare della Nazionale USA, con la quale ha siglato già 11 reti in 31 presenze, l’attaccante ha attirato l’attenzione dei nerazzurri in questa stagione. Con il Psv, infatti, ha già collezionato 5 gol in 10 apparizioni in Eredivisie, ma soprattutto facendo registrare la media impressionante di una rete ogni 69 minuti giocati.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l’Inter lo starebbe già osservando in prospettiva futura. Al momento non esistono trattative tra i club, bensì una semplice manifestazione d’interesse da parte dei nerazzurri.