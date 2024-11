Quattro COLPI di Oaktree per l’Inter: “Tutti Under 25”

Nonostante le prime direttive già imposte la scorsa estate, la mano di Oaktree non si ancora del tutto vista all’Inter. Il fondo statunitense, che ha prelevato da Suning la proprietà del club nerazzurro, ha infatti intenzione di cambiare drasticamente le strategie di mercato per ringiovanire uno degli organici più anziani di tutta la Serie A.

Come riportato da Calciomercato.com, Oaktree ha in mente un progetto chiaro per il futuro che vorrebbe cominciare a mettere in atto già dalla prossima estate. Il fondo avrebbe infatti intenzione di acquistare almeno “tre o quattro calciatori Under 25” per sistemare la rosa. L’obiettivo, oltre a quello di abbassare l’età media della squadra, è anche quello di puntare su giovani che possano creare valore nel tempo.

Tra questi, uno dei principali indiziati è Samuele Ricci. Il centrocampista italiano classe 2001 verrebbe infatti acquistato come erede di Calhanoglu anche a causa delle poche garanzie date da Asllani sino a questo momento della stagione.