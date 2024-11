L’Inter trama lo SCAMBIO in Serie A: Oaktree ha dato l’ok

Se nell’ultima estate quello dell‘Inter è stato più che altro un mercato conservativo, con il chiaro obiettivo da parte della società di blindare tutti i pezzi pregiati dello Scudetto nerazzurro, le cose potrebbero drasticamente cambiare tra qualche mese.

L’età media della rosa ed alcune crepe evidenziate in questo avvio di stagione, hanno portato a profonde riflessioni su quello che sarà il futuro dell’organico. Per questa ragione, in vista della prossima estate, da parte dell’Inter c’è l’idea di andare ad intervenire con almeno un acquisto per reparto.

Tra i principali profili osservati, come ribadito da Calciomercato.com, resiste quello di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, entrato a pieno titolo nel giro della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, viene considerato come un perfetto erede di Hakan Calhanoglu.

Un potenziale affare per forza di cose collegato con la probabile uscita di Kristjan Asllani: il centrocampista albanese non sta pienamente convincendo Inzaghi e potrebbe essere sostituito con il suo ex compagno ai tempi dell’Empoli.

Per cercare di abbassare le richieste molto onerose di Cairo, ecco che proprio Asllani potrebbe agevolare una trattativa tra i due club. Il centrocampista dell’Inter potrebbe seriamente attirare l’attenzione del Torino qualora l’Inter decidesse di fare sul serio per Ricci. Da parte di Oaktree, favorevole all’innesto di giovani talenti, vi sarebbe già l’ok a puntare sul classe 2001 granata.