GdS – Conte può lasciare il Tottenham: in A, l’opzione Inter la più probabile

Il futuro di Conte è incerto, può tornare all'Inter

Solo ieri, Conte vinceva la panchina d'oro per lo Scudetto con l'Inter: oggi La Gazzetta dello Sport lo accosta di nuovo alla panchina nerazzurra. La Rosea ha infatti lanciato la notizia secondo cui l'esperienza di Conte al Tottenham potrebbe finire già alla termine di questa stagione. Il tecnico pugliese sta facendo bene in Inghilterra, ma l'altalena del rendimento non lo lasciano sicuramente sereno, nonostante il suo contratto fino al 2023.