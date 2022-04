Juventus-Inter, cos’ha in mente Allegri per fermare Brozovic

La possibile chiave tattica in Juventus-Inter

Il recupero di Brozovic prosegue a vele spiegate: il centrocampista croato si candida fortemente a una maglia da titolare per il prossimo Juventus-Inter. Inzaghi sorride, Allegri un po' meno. Negli ultimi Juventus-Inter, infatti, Brozovic è sempre stato un punto cruciale per l'atteggiamento difensivo dei bianconeri. Soprattutto nelle ultime due stagioni, la Juventus ha sempre schierato un uomo (spesso Kulusevski) per marcare il 77 nerazzurro. Questa volta, però, lo svedese non ci sarà (visto il trasferimento al Tottenham).