Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: c’è un dubbio a destra

Le ultime da Appiano prima del big match di Torino

In vista di Juventus-Inter,Brozovic ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo, tranne la partitella finale. Questo è ciò che riporta La Gazzetta dello Sportda Appiano Gentile. L'Inter di Inzaghi si prepara alla dura trasferta dell'Allianz Stadium e non mancano i dubbi per il tecnico piacentino.