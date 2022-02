Conte: “Lo Scudetto è di Inzaghi, Tottenham come la mia Inter? Difficile paragonare”

Il tecnico degli Spurs: "Quando arrivi in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi".

"E’ sempre difficile fare paragoni. Quando arrivi in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi. Tante volte al primo ostacolo ti butti giù e la negatività aumenta. Certe volte prendi dei gol che fatichi ad accettare. Ecco, a noi sta succedendo questo nell’ultimo periodo. Ma fa parte di un processo di una squadra che deve ancora crescere tanto per provare a essere competitiva. Abbiamo bisogno di lavorare tanto, ma a me non spaventa assolutamente. Una situazione rispetto al passato per me molto differente per prospettive, ambizioni e capacità di lottare subito per vincere".