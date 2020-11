Dal Belgio – Rebus Lukaku, domani le convocazioni del ct Martinez: Conte con il fiato sospeso

Romelu Lukaku sarà convocato oppure no dal ct del Belgio Roberto Martinez in vista della sosta per le nazionali? E’ questo il grande punto di domanda e tutti i dubbi verranno sciolti nella giornata di domani.

Come riportato infatti da La Dernière Heure, domani verrà diramata la lista dei convocati. Conte spera che Lukaku, ai box per un risentimento agli adduttori della coscia sinistra, possa essere risparmiato in modo tale da recuperarlo a pieno durante la sosta.

Si proverà il recupero last minute per la trasferta di Bergamo in programma domenica, in ogni caso secondo il quotidiano belga il numero 9 dell’Inter dovrà presentarsi nel ritiro della sua nazionale per il controllo medico.

