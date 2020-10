Conte duro su Nainggolan: “Giudicate la prestazione. C’è chi arriva in condizione dopo e chi mai”

Quasi 15 minuti in campo per Radja Nainggolan questo pomeriggio in Inter-Parma, entrato al posto di Nicolò Barella quando i nerazzurri erano sotto 2-1 nel punteggio. Antonio Conte ha provato a cambiare ritmo alla partita ed inserire forze fresche a centrocampo, cosa che però non è arrivata.

Il giocatore belga è appena tornato a disposizione del tecnico interista dopo la positività al Covid-19 e la sua forma fisica non è ancora brillante. Durante la conferenza stampa Conte ha usato parole dure nei suoi confronti: “Potete giudicare voi la sua prestazione, io cerco di portare tutti nella miglior condizione. C’è chi ci arriva dopo e chi non ci arriva mai. Io e il mio staff lavoriamo sempre al massimo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<