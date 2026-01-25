Conte perde un pezzo chiave: costretto all’operazione

Brutto colpo per Antonio Conte in vista delle prossime settimane. Il Napoli dovrà fare a meno di Neres per un periodo prolungato: l’esterno portoghese ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia per velocizzare i tempi di rientro.

Secondo quanto riporta Il Mattino, la partenza per Londra è avvenuta questa mattina e il giocatore avrebbe scelto il Wellington Hospital, la stessa struttura medica a cui si era rivolto Gilmour. Una decisione maturata dopo aver rotto gli indugi, con l’obiettivo di accelerare il recupero attraverso l’operazione.

I tempi di recupero restano difficili da stabilire con precisione, ma le stime parlano di almeno due mesi di assenza. Un’assenza pesante per i partenopei, che dovranno rinunciare a uno degli esterni offensivi a disposizione del tecnico salentino in una fase importante della stagione.