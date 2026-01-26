Jakirovic sbarca all’Inter: arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria

L’Inter ha chiuso un’operazione per rinforzare la formazione Under 23. È arrivato l’annuncio ufficiale: Leon Jakirovic è un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore croato, nato nel 2008, si trasferisce a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria e andrà a completare la rosa guidata da Stefano Vecchi.

Il club ha diffuso una nota per confermare l’operazione: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo”.

Si tratta di un innesto pensato per dare maggiore profondità al reparto arretrato della seconda squadra. Jakirovic rappresenta un investimento sul futuro, destinato a crescere nel progetto Under 23 con l’obiettivo di maturare esperienza nel calcio professionistico italiano.