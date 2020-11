Come riporta il giornalista Dazn Alessandro Rimi, Antonio Conte ha tenuto a rapporto la squadra nel giorno dopo la disfatta in Champions League contro il Real Madrid. Ad Appiano Gentile il tecnico pugliese si è scagliato contro i giocatori da lui ritenuti più colpevoli della sconfitta e ha chiesto maggiore impegno per il proseguo della stagione.

