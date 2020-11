Vidal espulso per proteste: Gol TV svela la frase incriminata

L’emittente Gol TV ha svelato le parole che sarebbero costate l’espulsione ad Arturo Vidal: il cileno, inveendo contro l’arbitro Taylor, ha prima rimediato un cartellino giallo per poi pochi secondi dopo vedersi sventolare il rosso. Ecco la frase incriminata: “Hai lì quel c***o di VAR per andarlo a rivedere e invece niente”.

Dopo il rigore non assegnato all’Inter, Vidal è andato su tutte le furie: al 33′ però i nerazzurri sembravano in leggera ripresa, ma l’inferiorità numerica ha definitivamente spezzato le gambe agli uomini di Antonio Conte favorendo le abilità di palleggio del Real Madrid.

