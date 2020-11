TS – Fiducia a Conte, ma in caso di tracollo impossibile il ritorno di Spalletti: allertato Allegri?

Nonostante la fiducia totale dichiarata proprio oggi da Steven Zhang nei confronti di Antonio Conte, la situazione in casa Inter non è distesa come tutte le parti in causa vorrebbero. Dopo il summit estivo, le cose sono peggiorate sensibilmente e ora l’Inter sembra quasi essere sull’orlo del baratro. Le partite contro il Sassuolo e la trasferta di Champions contro il Borussia Mönchengladbach potrebbero infatti, in caso di tracollo definitivo, costringere la società a prendere provvedimenti.

Come riportato da TuttoSport però, le idee sono rimaste le stesse della scorsa stagione. Marotta e Zhang infatti sono sulla stessa lunghezza d’onda sull’eventuale sostituto: Massimiliano Allegri, già successore di Conte sulla panchina della Juventus. Bocciate quindi le possibilità di un traghettatore o di un investimento su un giovane allenatore di prospettiva come potrebbe essere la bandiera Esteban Cambiasso.

Impossibile anche, come sentenziato dal quotidiano torinese, un ritorno di Luciano Spalletti, con cui la spaccatura è ormai insanabile, soprattutto dopo la volontà del mister toscano di rifiutare tutte le panchine possibili per scucire a Suning ogni singolo euro rimastogli da incassare.

