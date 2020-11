Pistocchi mette in guardia chi invoca l’esonero di Conte: “All’Inter 43 anni di panchine troppo brevi”

Che l’esonero di Antonio Conte sia, da un punto di vista progettuale e soprattutto economico, quasi impraticabile ormai sembra appurato. Inoltre, come confermato oggi dallo stesso presidente dell’Inter, Steven Zhang, la società ha fiducia nel tecnico salentino e non è in discussione.

Tuttavia, come è normale accada, specie dopo tanti anni di astinenza dai successi, numerosi tifosi iniziano a pensare che forse l’ex capitano bianconero non sia l’uomo adatto e invocano un cambio in panchina. Maurizio Pistocchi, noto giornalista sempre molto informato sulle cose di Casa Inter, ha però precisato sul proprio account Twitter un dato interessante volto proprio a spegnere i bollori dei tifosi.

Negli ultimi 43 anni, solo 3 allenatori sono rimasti sulla panchina nerazzurra per più di due anni: Eugenio Bersellini, vincitore dello scudetto nel 1980, Giovanni Trapattoni, tecnico dello scudetto dei record, e Roberto Mancini, autore della rinascita nerazzurra dopo anni di insuccessi. Insomma, è evidente come l’impazienza, anche albo d’oro alla mano, non abbia pagato e sia un’arma a doppio taglio. Meglio superare questa fase di difficoltà con Conte e provare a costruire qualcosa di concreto. Senza dimenticare che siamo solo a novembre, in una stagione iniziata a ottobre.

