Matvienko: “Inter? Conoscere gli avversari ci ha portato ad un buon risultato. E sulla Lu-La…”

Mykola Matvienko, calciatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del suo futuro, ma anche della sfida contro l’Inter che dovrà affrontare con la squadra all’ultima giornata del girone di Champions League. Ecco le sue parole:

CONDIZIONE – “Dopo l’infortunio, ho potuto recuperare e ritrovare la mia forma. Mi sento bene e sono contento dello spazio che sto ritrovando“.

SHAKHTAR AL TOP – “Lo Shakhtar è un club forte, che fissa sempre gli obiettivi al massimo. Abbiamo alzato il nostro livello e dobbiamo sempre dimostrare di essere all’altezza del livello raggiunto oggi“.

SFIDE CON L’INTER – “Purtroppo nella prima partita contro l’Inter abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo ovviamente pagati a caro prezzo. Nella partita in casa conoscevamo già la forza degli avversari, abbiamo analizzato i nostri errori e scelto di giocare in modo più disciplinato e ordinato, e così è stato sufficiente per ottenere un buon risultato”.

LUKAKU-LAUTARO – “Entrambi sono calciatori di alto livello. Credo sia sbagliato confrontarli poiché hanno stili di gioco estremamente diversi“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<