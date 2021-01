Squalifica Conte, domani attesa la decisione del Giudice Sportivo. Rischia anche il vice Stellini

Si conoscerà domani, nel giorno di Inter-Milan, la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata da Conte nel finale di Udinese-Inter e la bufera scoppiata nel tunnel della Dacia Arena.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’atteggiamento provocatorio di Maresca, che nel tunnel l’arbitro avrebbe continuato a ripetere “bisogna accettare anche quando non si vince”, potrebbe rendere meno pesante la squalifica.

Così come il chiarimento che c’è stato tra i due dopo il parapiglia. Non si dovrebbe andare oltre i due turni di stop. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, a rischiare una squalifica potrebbe essere anche Stellini, vice di Conte.

Il forte scontro verbale ha visto coinvolto anche lui nei tunnel della Dacia Arena. Da capire se il Giudice Sportivo colpirà anche lui e in quel caso vedere chi l’Inter manderà in panchina contro il Benevento.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<