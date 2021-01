TS – Sanchez, Darmian, Ranocchia e… Kolarov: le ultime verso Inter-Milan. Chance per Sensi ed Erisken?

L’Inter continua a preparare ad Appiano il derby di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Milan. Antonio Conte, con ogni probabilità, cambierà qualcosa nell’undici titolare partito dal 1′ contro Juventus e Udinese.

Come riportato da Tuttosport, quasi certa la titolarità di Alexis Sanchez in attacco: il Niño Maravilla farà rifiatare uno tra Lautaro e Lukaku. Ma non solo. Anche Matteo Darmian dovrebbe partire titolare.

A Firenze Conte si affidò a Ranocchia, Kolarov ed Eriksen: tutti e 3 sono in corsa per una maglia. Crescono anche le quotazioni di Sensi dopo lo spezzone nel finale di Udinese-Inter: a riposare in questo caso sarebbe Vidal.

