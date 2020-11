Conte al Telegraph: “Voglio rimanere all’Inter per diversi anni. In futuro penso di tornare in Premier League”

Antonio Conte è stato protagonista di un’intervista sulle pagine del Telegraph. L’allenatore nerazzurro ha ribadito la sua volontà nel rimanere legato al progetto dell’Inter, ma non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno in Premier League.

Ecco, dunque, le sue parole: “Ho ancora questa stagione e la prossima all’Inter. Onestamente, ho iniziato un progetto qui e voglio continuarlo per diversi anni, perché stiamo mettendo le basi. Sicuramente, però, in futuro vorrei tornare in Inghilterra per avere un’altra esperienza, perché mi sono divertito molto a respirare l’atmosfera del calcio inglese. Per me e la mia famiglia, mi piacerebbe tornare in Inghilterra, abbiamo avuto un’esperienza magnifica“.

