Conte su Lampard: “È l’allenatore giusto per il Chelsea, è una loro leggenda”

Prima di approdare sulla panchina dell’Inter, l’ultima esperienza per Antonio Conte è arrivata in Inghilterra, a Stamford Bridge. Oggi, intervistato dal Telegraph, il tecnico nerazzurro ha detto la sua sul collega che siede sulla panchina del Chelsea, Frank Lampard.

Ecco, quindi, le sue dichiarazioni su Lampard: “Lampard sta sicuramente facendo un ottimo lavoro e conosce il club molto bene, perché è una leggenda del Chelsea. Penso che provi le stesse sensazioni di quando io ho iniziato con la Juventus, perché conoscevo molto bene il club e la via che devi intraprendere per raggiungere il tuo obiettivo. Lampard è l’allenatore giusto per il Chelsea“.

